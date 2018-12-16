الان تتابع التحالف: إصدار 157 تصريحاً للقوافل في اليمن خلال 3 أيام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، إنه تم إصدار 157 تصريحا جويا وبريا وحماية للقوافل في اليمن خلال 3 أيام. وأكد إصدار 19 تصريحا لسفن متجهة للموانئ اليمنية. وأضاف التحالف أن السفن المصرح بها للوصول إلى الموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية. ولفت إلى أنه تم إصدار 23 تصريحا جويا وتصريحين بريين، و103 تصاريح لحماية القوافل، وأن هناك 5 سفن أخرى تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ أسبوع.

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