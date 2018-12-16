مقتل 12 جنديا نيجيريا فى قتال مع منشقين عن جماعة بوكو حرام

قالت ثلاثة مصادر بالجيش النيجيري اليوم الأحد إن 12 جنديا على الأقل قتلوا وفقد عشرات آخرون في قتال مع متشددين إسلاميين بولاية بورنو بشمال شرق البلاد في أحد أكبر الخسائر البشرية التي يمنى بها الجيش خلال شهر.

وصرح متحدث باسم الجيش بأن عدد القتلى الذي ذكرته المصادر غير صحيح.

يأتي القتال بعد هجوم شنه متمردون يوم الجمعة في منطقة جودومبالي الخاضعة للحكومة المحلية في بورنو حيث تحتفظ جماعة الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا المنشقة عن جماعة بوكو حرام بوجود قوي. وقالت المصادر إن سوء حالة شبكة الاتصالات بالمنطقة النائية تسببت في تأخر وصول تفاصيل الهجوم.

وفي نوفمبر ، سقط أكبر عدد للقتلى في صفوف الجيش خلال الشهور القليلة الماضية حين قتلت الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا 100 جندي في هجوم على قاعدة عسكرية بمنطقة ميتيلي في نفس الولاية.

وقال أحد المصادر إن 28 متشددا قتلوا.