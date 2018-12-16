شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع البرلمان" خلال استقبال وفد فرنسي: علاقتنا تشهد تقاربا منذ تولي السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد، وفد فرنسي برئاسة النائبة إيلين كونوي مورية، نائبة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، ويضم فريدريك نو ، مستشار بشئون الدفاع، ماريانيك اورفوا، مستشارة القنصلية، ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدي مصر، كاترين لوتوما، مستشارة سياسية بالسفارة.

وحضر اللقاء من الجانب المصرى، أعضاء لجنة الدفاع ، النائب أحمد العوضي، النائب أحمد إسماعيل، النائب علي الدمرداش، النائب أحمد مدين، وأيضا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية.

وفي مستهل اللقاء، أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالوفد الفرنسي، الاعتزاز بالعلاقات المصرية الوثيقة بدولة فرنسا الصديقة والتي تميزت بخصوصية علي إمتداد تاريخها وظلت مسيرة مفتوحة بين باريس والقاهرة، حيث جعلت من العمل السياسي والدبلوماسي بين البلدين ركيزة مهمة من ركائز العلاقات الثنائية.

وقال عامر، إن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تقارباً ملحوظاً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطة في مصر، حيث تعددت الزيارات الرسمية بين البلدين علي المستوي الرئاسي، وكذلك مستوي رؤساء ووزراء وكبار المسئولين والبرلمانين، لافتاً إلي أنها عكست جميعها تقاربا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية، وعلي رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية، وباقي أزمات المنطقة ، مضيفا أن البلدين تعمل علي تقوية شراكتهما دائما، والتي تمتد عبر العلاقات الوثيقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافي.

وفي ختام اللقاء، أشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الىأهمية تطوير التعاون البرلماني في شتي النواحي مع أهمية تطوير الصداقة ودعم السياحة بين البلدين والعلاقات عموما في إطار المصالح المشتركة.