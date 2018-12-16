شكرا لقرائتكم خبر عن عضو ثقافة البرلمان: سنجرى مناقشات حول الاستفادة من مكتبة "حسن كامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب تامر عبد القادر، عضو الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن اللجنة ستجرى اجتماع مناقشة بين عائلة الفنان الكبير حسن كامى، ووزارة الثقافة لبحث مدى إمكانية استفادة الدولة من الكتب النادرة بمكتبة الفنان الراحل.

وقال عضو الإعلام والثقافة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الفنان حسن الكامى ، أثرى الحياة الفنية بأعمال رائعة، كما أن مكتبتة تحوى العديد من الكتب واللوحات النادرة التى ينبغى أن تبحث الدولة مدى إمكانية الاستفادة منها ، مشيرا الى أن الحصول على تلك الكتب واللوحات النادرة هو أمر يعود للورثة ،و نتوقع ألا تمانع الأسرة من استفادة الدولة ممثلة فى المكتبات العامة ومكتبة الإسكندرية من هذه الكتب النادرة ، فالدولة يجب أن تبحث كيف يمكن أن تستفيد من هذه المراجع .