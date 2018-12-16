ترند الموجز| طقس سيء الإثنين..وصلاح يشارك في فوز الريدز على مان يونايتد.. ولازارتي مديرا فنيا للأهلي.. وموعد مباراة المارد الأحمر والنجوم

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، موجة جديدة من الطقس السيء تضرب البلاد.. أمطار وشبورة بهذه المناطق.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد، وقرارات صارمة لمجلس الأهلي.. الاستغناء عن فضل وغالي وعرابي.. ورسالة من الخطيب.. ومؤتمر للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع "لازارتي"، وننشر السيرة الذاتية للمدرب الجديد، وموعد مباراة الأهلي ونجوم المستقبل في الدوري.. والقنوات الناقلة.. وتغييرات اضطرارية بتشكيل "يوسف" تحت أنظار "لازارتي"، وبمشاركة صلاح.. ليفربول يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية.. وعقدة مورينيو مستمرة مع الفرعون.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

موجة جديدة من الطقس السيء تضرب البلاد.. أمطار وشبورة بهذه المناطق.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين، سيكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف لـ3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر لـ2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الهيئة تحذر من موجة جديدة من الطقس السيء

وفي سياق متصل، كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية أن الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ، بواقع 3 درجات، وسيكون هناك سحبا منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد يصاحبها أمطارا خفيفة على أقصى الساحل الشمالى للبلاد، الأحد.

كما توقع عبد العال سقوط أمطار على السواحل الشمالية بالكامل الاثنين، محذرا من وجود شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والزراعية تصل إلى حد الضباب.

نصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل، نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما ناشدت الهيئة، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الإثنين على بعض المحافظات والمدن:

القاهرة العظمى 19 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12

مطروح العظمى 18 والصغرى 12

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قرارات صارمة لمجلس الأهلي.. الاستغناء عن فضل وغالي وعرابي.. ورسالة من الخطيب.. ومؤتمر للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع "لازارتي"

أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، التشكيل الجديد لقطاع الكرة بالنادي، والذي لم يضم محمد فضل وحسام غالي وهيثم عرابي بإدارة التعاقدات والتسويق.

وبذلك قبل مجلس الأهلي استقالة فضل وغالي، بشكل رسمي من إدارة التعاقدات، فيما تم استبعاد هيثم عرابي.

رسالة من الخطيب

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن الخطيب وجه الشكر لكل أبناء النادي الذين تواجدوا في مواقع المسئولية خلال الفترة الماضية على الجهد الكبير الذي بذلوه لخدمة القلعة الحمراء على كافة المستويات مؤكدًا على تقديره الشخصي ومجلس الإدارة لعطائهم وإخلاصهم لناديهم لاسيما وأن الجميع لم يقصر في أداء المهام المكلف بها.

وجاء التشكيل الجديد لقطاع الكرة بالأهلي كالتالي:

أ- الفريق الأول:

– سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة

– مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا

– محمد يوسف مدرب عام

– سباستيان مدرب مساعد

– سامي قمصان مدرب

– اليخاندرو مدرب أحمال

– حسين عبدالدايم مساعدًا لمدرب الأحمال

– طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى

ب- قطاع الناشئين:

ك/ فتحي مبروك مديرًا للقطاع

ك/ هشام حنفي مساعدًا لمدير القطاع

ج – إدارة التعاقدات وتسويق اللاعبين:

– المهندس عدلي القيعي مستشارًا للتعاقدات

– ك/ أمير توفيق مديرًا للتعاقدات

د- قطاع الأكاديميات:

ك/ خالد الأمين مديرًا عام للقطاع

ك/ عبدالنبي عاشور مديرًا فنيًا للأكاديميات

هـ- إدارة إكتشاف المواهب:

– ك/محمود صالح

– ك/ ناجي خليل

– ك/ حمدي أبو راضي

– ك/ صديق الجمال

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للأهلي

من ناحية أخرى، يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشر ظهر الإثنين، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع الأوروجواياني مارتن لازارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

ويحضر المؤتمر الذي سيقام بقاعة فكري أباظة بمقر الجزيرة الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والذي سيقوم بالتحدث عن المدير الفني الجديد ومدة التعاقد معه وتشكيل الجهاز المعاون وكذا الرد على كافة الإستفسارات الخاصة بالسادة الصحفيين والإعلاميين.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الأوروجواياني مارتين لازارتي، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول، لمدة موسم ونصف.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعا، الأحد، مع المدرب الأوروجواياني لتوقيع ومناقشة الأمور الخاصة بشروط العقد، وكذا تشكيل الجهاز المعاون.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن لازارتي قام بجولة تفقدية في ملعب مختار التتش ومنطقة دولاب البطولات، للتعرف على النادي عن قرب.

واجتمع الخطيب مع المدرب الجديد في حضور سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري ووكلاء لازارتي والمترجم الخاص به.

ويتمتع لازارتي بسيرة ذاتية قوية، ونرصد فيما يلي أهم المعلومات عنه ومحطاته التدريبة.

- مدرب أوروجواياني الجنسية، عمره 57 عاما.

- كان مدافعا سابقا، ولعب في فرق بأوروجواي وإسبانيا.

- حقق انجازات كلاعب مع ناسيونال الأوروجواياني، وفاز معه بكأس ليبرتادوريس وبكأس الإنتركونتيننتال للأندية.

-بدأ مسيرته التدريبة في سن الـ35 مع عدة فرق في أوروجواي، أبرزها ناسيونال، وفاز معه بالدوري 3 مرات، كما درب ريفر بليت، وقاده للصعود للدوري الممتاز في موسمه الثاني معه.

-عام 2002 درب الوصل الإماراتي، وصعد بهم من المركز الأخير للخامس، ولم يكمل مسيرته في الإمارات بعد ذلك.

-قاد لازارتي نادي ريال سوسيداد الإسبانى عام 2009، واقترب من التأهيل الأوروبي في النصف الأول من موسم 2010/2011، ولكنه كاد يهبط بالفريق في النصف الثاني من الموسم ليرحل بعد ذلك.

-ورحل لازارتي بعد تلك الفترة إلى تشيلي لتدريب فريق يونيفيرسيداد كاتوليكا من 1 يونيو 2012 لديسمبر 2013، حيث قادهم في 68 مباراة فاز في 37 وتعادل في 16 وخسر في 15 لقاء، بمعدل 1.87 نقطة في كل مباراة.

-كانت آخر محطاته التدريبة في أوروجواي، حيث عاد مُجددًا لناسيونال في يونيو 2016 وحتى ديسمبر 2017، ليقودهم في 61 مباراة خسر منهم في 40 وتعادل في 8 وخسر 13 بمعدل 2.10 نقطة في كل لقاء.

مكتشف النجوم

اكتشف لازارتي، عدد من أهم اللاعبين، منهم مهاجم برشلونة الحالي الأوروجواياني لويس سواريس، والفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

منح لازارتي، لويس سواريز فرصته الأولى كلاعب كرة قدم محترف، ليقود هجوم ناسيونال موسم 2005-2006، حيث سجل المهاجم صاحب الـ18عاما وقتها 10 أهداف في 27 مباراة وقاد فريقه للتتويج بالدوري.

وعند سؤال لويس سوارزير عن أفضل المدربين الذي تدرب تحت قيادتهم كان من ضمنهم مارتين لازارتي الذي حقق معه الدوري الأوروجواني في نادي ناسيونال.

أما جريزمان، فكان لازارتي أول من منحه الفرصة موسم 2009-2010 في ريال سوسيداد، وتألق اللاعب صاحب الـ17 عاما وقتها ليحظى بثقة المدرب الأوروجواياني الذي أشركه في 40 مباراة خلال الموسم سجل خلالهم النجم الفرنسي 6 أهداف.

واعترف جريزمان بفضل لازارتي عليه، ونشر مؤخرا صورتين، الأولى يحتفل بها بخوضه ٣٠٠ مبارة في الدوري الإسباني، والثانية قديمة أثناء احتضانه المدرب الأوروجواني باعتباره الأب الروحي له ومكتشفه.

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موعد مباراة الأهلي ونجوم المستقبل في الدوري.. والقنوات الناقلة.. وتغييرات اضطرارية بتشكيل "يوسف" تحت أنظار "لازارتي"

يستضيف الأهلي، نظيره نجوم المستقبل، في السابعة مساء الإثنين، على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على جيما الإثيوبي، بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتعاقد الأهلي مع الأوروجواياني، لازارتي، لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسم ونصف، خلفا للفرنسي باترس كالديرون.

وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، والخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10 مباريات فقط، ويبقى له لقاءات مؤجلة، فيما يحتل الفريق الصاعد للدوري الممتاز حديثًا المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

قائمة وتشكيل الأهلي

وأعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة فريقه التي تواجه النجوم وجاءت كالتالي :

هشام محمد و إسلام محارب و أحمد حمودي و مؤمن زكريا ووليد ازارو و أيمن اشرف و علي لطفي وعمرو السولية و أحمد علاء و كريم نيدفيد و مروان محسن و محمد الشناوي وأحمد الشيخ و باسم علي و ميدو جابر و محمد هاني و ناصر ماهر و أحمد حمدي وساليف كوليبالي ومحمد شريف.

ويغيب حسام عاشور عن المباراة بسبب الإصابة، كما يتواصل غياب أحمد فتحي، علي معلول، جونيور أجايي لنفس السبب، فيما تم استبعاد شريف إكرامي، وعاد محمد الشناوي من الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد يوسف المدير الفني المؤقت اللقاء بتكشيل مكون من:

محمد الشناوي

أيمن أشرف - أحمد علاء - كوليبالي - محمد هاني

عمرو السولية - كريم نيدفيد

وليد سليمان - ناصر ماهر - أحمد الشيخ

مروان محسن

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3

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بمشاركة صلاح.. ليفربول يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية.. وعقدة مورينيو مستمرة مع الفرعون (فيديو)

شارك النجم المصري محمد صلاح، في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب آنفيلد، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول الأول في الدقيقة 24 عن طريق ساديو ماني، الذي استقبل بصدره كرة طولية من فابيانو، ليسكنها ببراعة في الشباك.

فيما تعادل جيسي لينجارد لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 33، مستغلا خطأ فادحا من حارس ليفربول أليسون، الذي سقطت الكرة من يده إثر تصديه لعرضية سهلة من لوكاكاو، لتصل للاعب الإنجليزي الذي لم يتردد في وضعها في الشباك.

بعد ذلك سجل شاكيري الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 73 بعد دقائق قليلة من نزوله بدلا من كايتا من تسديدة قوية داخل المنطقة.

ثم أضاف شاكيري الهدف الثالث لفريقه، والثاني له في الدقيقة 80 من تسديدة من على حدود المنطقة.

وشارك صلاح في اللقاء كاملا، ولم يتمكن من فك عقدة مورينيو، ولم يسجل في شباك مانشستر يونايتد، للعام الثاني، بسبب الرقابة القوية التي فرضها المدرب البرتغالي عليه.

وحافظ صلاح على تصدره لقائمة هدافي الدوري بـ10 أهداف متساويا مع أوباميانج.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى 45 نقطة، ليتقدم بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي، أما مانشستر يونايتد فتوقف رصيده عند 26 نقطة في المركز السادس.

شاهد الأهداف من هنا