خوري: الوزارة تنوي مصادرة مولدات المخالفين بكميات اكبر لصالح البلديات

أكد وزير ​الاقتصاد​ ​رائد خوري​ أن الوزارة لن تعطي مزيدا من المهل للمخالفين من اصحاب المولدات، محذرا في حديث تلفزيوني ان الوزارة تنوي مصادرة المولدات بكميات اكبر لصالح البلديات، مطالبا المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية اضافية.

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