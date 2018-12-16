وفد طرابلسي عرض في مجلس الشيوخ الفرنسي الحلول المقترحة لمعالجة مستدامة للنفايات

زار وفد ​طرابلس​ي مؤلف من رئيس إتحاد بلديات الفيحاء رئيس ​بلدية طرابلس​ ​احمد قمرالدين​، يرافقه رئيس لجنة ​البيئة​ عضو المجلس البلدي ​محمد نور​ الأيوبي، مدير مختبر علوم البيئة والمياه في ​الجامعة اللبنانية​ مستشار الرئيس ​سعد الحريري​ لشؤون البيئة جلال حلواني، وابن طرابلس عمر حرفوش، مقر مجلس الشيوخ في العاصمة الفرنسية ​باريس​، حيث عقد اجتماع مع إثنين من اعضاء المجلس ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التنمية وزير الخارجية الفرنسي الأسبق دوست بلازيه، بحضور خبراء بشؤون البيئة، وكان مقررا ان يرافق الوفد نائبة طرابلس ​ديما جمالي​ التي اعتذرت في اللحظة الأخيرة لانشغالها بقضايا تهم طرابلس.

ونقل الأيوبي أجواء الاجتماع، لافتا إلى أن "البحث دار حول الحلول المقترحة لمعالجة مستدامة للنفايات في مدينة طرابلس، بحيث تكون مطابقة للمواصفات البيئية العالمية، وعقد الاجتماع في مجلس الشيوخ الفرنسي للتأكيد على جدية الطرح والمتابعة".

وأوضح "أن الوفد الطرابلسي إنتقل إلى منطقة كلير مون فيرون لزيارة المعمل والإطلاع على التقنية المتبعة ومدى مطابقتها لواقع نفايات طرابلس وكذلك مراعاتها للمواصفات العالمية لحماية البيئة".

وأكد أن "الوفد سيقوم بعد عودته بأيام قليلة بوضع الرأي العام في طرابلس بكل التفاصيل حيال المشروع".

وأشار الأيوبي الى أن "الحل المقترح قابل للتنفيذ خلال عام من توقيع الإتفاق، الذي يراعي المواصفات العالمية للحفاظ على سلامة المواطنين والبيئة في طرابلس".