أعلنت قيادة ​الجيش​- ​مديرية التوجيه​ أنه "أقيم ظهر اليوم في كنيسة مار الياس- ​انطلياس​، قداس لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد ​اللواء​ الركن ​فرنسوا الحاج​، في حضور ممثل فخامة ​رئيس الجمهورية​ النائب ​الياس بو صعب​ وممثل رئيس ​مجلس النواب​ النائب ​مصطفى الحسيني​ وممثل رئيس ​مجلس الوزراء​ النائب ​طارق المرعبي​، وعدد من النواب والوزراء والشخصيات الرسمية، كما حضر القداس قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ وعدد من الضباط والعسكريين".

شكرا لقرائتكم خبر عن قداس في الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد اللواء الركن فرنسوا الحاج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .