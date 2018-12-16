البستاني: عدم تشكيل الحكومة قبل رأس السنة الجديدة سيولد غضبا شعبيا

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​، خلال حديث تلفزيوني، أن "موقف ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ أظهر أن هناك غضباً، لأننا قمنا بإضاعة 7 أشهر لتشكيل ​الحكومة​ والحكومة من أزمة إلى أخرى"، مشيراً إلى أن "موقف رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ يجب أن يكون متفائلاً".

وأوضح البستاني أن "المخرج للعقدة السنية بنفس الطريقة التي تم بها حل ​العقدة الدرزية​، فالرئيس عون استقبلهم وكذلك فعل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​، لذلك على الحريري استقبالهم".

وأكد "أنني متفائل لكن في كل مرة كنا نخرج من أزمة كنا ندخل في أخرى لذلك أقول كما يقول الرئيس بري "لا تقول فول ليصير في المكيول"، وعدم ​تشكيل الحكومة​ قبل رأس السنة الجديدة سيولد غضباً شعبياً كبيراً".