اطلاق اسم جوزيف عون على شارع في الجرمق وقداس لراحة أنفس شهداء الجيش

أقامت بلدية ​الجرمق​، حفل اطلاق اسم قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ على أحد شوارع البلدة، وقداسا لراحة أنفس ​شهداء الجيش​، في حضور ممثل قائد الجيش قائد مخابرات ​الجنوب​ العميد ​فوزي حمادة​، رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان باسم شرف الدين، رئيس رابطة مخاتير منطقة جزين جهاد يوسف، راعي أبرشية صور المارونية المطران ​شكرالله الحاج​، الشيخ ​غالب ضاهر​، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات سياسية وحزبية وامنية وحشد من أبناء المنطقة.

بعد النشيد الوطني، أزيحت الستارة عن اللوحة التي تحمل اسم قائد الجيش، ثم أقيم قداس لراحة أنفس شهداء الجيش، وترأس الذبيحة الالهية المطران الحاج وكاهن رعية ​مار مارون​ الجرمق الخوري سيمون الكسرواني ولفيف من الكهنة.