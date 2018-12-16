التعاون الإسلامي: قتل الهند لأبرياء في كشمير عمل إرهابي

دانت ​منظمة التعاون الإسلامي​ "بشدة"، إطلاق قوات الأمن الهندية النار على متظاهرين في الشطر الذي تسيطر عليه ​نيودلهي​ من إقليم ​كشمير​ المتنازع عليه مع ​باكستان​، معتبرةً أن "مقتل المتظاهرين وإصابتهم في بولواما عمل إرهابي".

ودعت الأسرة الدولية "للاضطلاع بما يجب عليها من دور في تحقيق حل عادل ودائم للنزاع في الإقليم، والاستجابة إلى تطلعات الشعب الكشميري"، مقدمةً تعازيها لأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.

وقُتل 13 مدنياً السبت جراء تدخل القوات الهندية لفض احتجاجات اندلعت في الإقليم على خلفية مقتل 3 مناهضين للوجود الهندي بقرية بولواما.