مهاتير محمد: لا تملك أية دولة حق الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، خلال حديث صحفي، أن "القدس لابد أن تبقى على وضعها الحالي، ولا تملك أية دولة حق إقرار أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل أو تقرر تقسيمها".
وأوضح أن "أستراليا تريد أيضا أن تقسم القدس إلى القدس الغربية واعتبارها عاصمة إسرائيل، وإلى القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين، وكل هذا لن يثير سوى مزيد من الغضب".
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد أعلن عن اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيراً إلى أن أستراليا لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس إلا بعد تسوية سلمية مع الفلسطينيين.
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