مهاتير محمد: لا تملك أية دولة حق الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أكد رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​، خلال حديث صحفي، أن "​القدس​ لابد أن تبقى على وضعها الحالي، ولا تملك أية دولة حق إقرار أن تكون القدس عاصمة ل​إسرائيل​ أو تقرر تقسيمها".

وأوضح أن "​أستراليا​ تريد أيضا أن تقسم القدس إلى القدس الغربية واعتبارها عاصمة إسرائيل، وإلى القدس الشرقية كعاصمة ل​فلسطين​، وكل هذا لن يثير سوى مزيد من الغضب".

وكان رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ قد أعلن عن اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيراً إلى أن أستراليا لن تنقل سفارتها من ​تل أبيب​ إلى القدس إلا بعد تسوية سلمية مع الفلسطينيين.