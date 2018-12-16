العثور على طبيب مشنوقا داخل شقته بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عثرت قوات الشرطة على طبيب بيطري مشنوقا داخل شقته بمنطقة فيصل، اليوم الأحد. تلقى العقيد شامل عزيز، مأمور قسم بولاق الدكرور، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل منزله بدائرة القسم. انتقلت قوة بقيادة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لطبيب في العقد الرابع من العمر يرتدي ملابسه كاملة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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