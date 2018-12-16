إنشاء مركز جديد للكلى الصناعية ومكتب دولي لتطعيم الحجاج بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم :
أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الحصول على موافقة إدارة الكلى بوزارة الصحة والسكان على إنشاء مركز للكلى الصناعية بمستشفى السرو المركزي، موضحة أنه سيتم تجهيزه بالجهود الذاتية.
كما أكدت المحافظ أنه سيتم اتخاذ باقي الإجراءات لإنشاء المركز بالمكان غير المستغل بالمستشفى.
وأوضحت أنه جرى الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان على فتح مكتب دولي لتطعيم الحجاج والمعتمرين ضد أمراض الكوليرا والسحائي الرباعي والأنفلونزا الموسمية والحمى الصفراء، بالمركز الطبي العام بمدينة دمياط الجديدة.
وأشارت "عوض" إلى فتح المكتب لاتساع النطاق الجغرافي وزيادة عدد السكان بالمدينة، مشيرة إلى أنه سيخدم إدارتي كفر سعد، وكفر البطيخ.
وأوضحت عقد اتفاق بين مديرية الصحة والتأمين الصحي على إجراء حقن مادة الليوسنتس لمرضى السكر والجلطة الوردية بمركز الإبصار.
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