"قوى عاملة البرلمان" تجهز مذكرة لـ"عبدالعال" بتجاوزات "بسكو مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أعدت مذكرة بشأن ما حدث من تجاوزات من بعض ممثلي شركة "بسكو مصر"، تجاه أعضاء اللجنة في أثناء زيارتها اليوم الأحد.

وأوضح النائب في تصريحات صحفية، أن مسؤولي الشركة اعترضوا على زيارة الوفد البرلماني بدعوى عدم إخطارهم، مشيرًا إلى أن المذكرة سيتم رفعها للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمجرد عودته من كوريا الجنوبية غدًا الإثنين.

وأضاف "أبو خضرة"، أن وفد اللجنة التقى المستشار محمد نصير، الأمين العام المساعد لمجلس النواب، عقب الزيارة، مبينًا أنه أبلغهم أن "عبدالعال" علم بالواقعة ومستاء مما حدث تجاه النواب، وطلب إعداد تقرير شامل عن الواقعة وعرضه عليه عند عودته.

وأشار النائب، أن المذكرة تضمنت ما تعرض له وفد البرلمان من إهانة وإساءة في أثناء تواجده في شركة "بسكو مصر"، والمعاملة غير اللائقة، وأهداف الزيارة.

كان وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انسحب من الزيارة الميدانية بمقر شركة "بسكو مصر" بالقاهرة، وذلك بعد مشادات مع بعض المسؤولين بالشركة، اعتراضًا على ما وصفوه بسوء المعاملة، وقرر الوفد البرلماني إلغاء زيارته إلى محافظة الإسكندرية التي كانت ستنطلق اليوم.