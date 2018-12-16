قطر تدعم الأمم المتحدة بـ500 مليون دولار وتناقش مع جوتيريش أزمة المقاطعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة - (د ب أ)

وقعت دولة قطر والأمم المتحدة اليوم الأحد على مجموعة اتفاقيات للشراكة الاستراتيجية، وأعلن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري عن دعم قطري للأمم المتحدة يبلغ 500 مليون دولار دعما لمختلف أنشطة المنظمة.

جاء ذلك على هامش منتدى الدوحة في دورته الثامنة عشر والذي يختتم اعماله في وقت لاحق اليوم .

وشملت الاتفاقيات التي جرى توقيعها بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية القطري، ووقعها عن قطر صندوق قطر للتنمية وممثلون عن الأمم المتحدة، إنشاء مكاتب للأمم المتحدة في دولة قطر من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف.

وخصصت قطر دعما ماليا للمكاتب الأممية المختلفة كمنح سنوية من بينها مكتب الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومكتب الأنروا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب التوقيع على الاتفاقيات مع جوتيريش، تناول الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الأزمة الخليجية مؤكدا انفتاح قطر على الحوار المبني على الاحترام المتبادل ووضع رؤية مشتركة لجوهر الخلاف، مشيرا إلى أن قطر "انتهجت اسلوبا هادئا تجاه دول الحصار ولم تعرض شعوب دول الحصار لما عرضته هذه الدول للشعب القطري".

وأضاف أن "دولة قطر تثمن الدور الذي قامت به الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها وهناك مؤسسات في الأمم المتحدة قامت بمهامها على أتم وجه وقدمت الدعم اللازم لقطر لتجاوز هذه المشاكل الإنسانية وقطر مستمرة في اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للحصول على حقوق شعبها . ومن الظلم القول بأن الأمم المتحدة لم تتحرك".

من جانبه، قال جوتيريش إن الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها توضح العلاقة المثالية التي تربط بين الأمم المتحدة ودولة قطر، معربا عن الامتنان العميق "للدعم الهام الذي تقدمه دولة قطر للأمم المتحدة ومساهمتها المتميزة ".