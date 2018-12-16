وزير الخارجية الأردني يجرى مباحثات مع نظيرته البلغارية التطورات الإقليمية

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أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ونائب رئيس الوزراء مباحثات مع وزيرة الخارجية البلغارية إيكاتيرينا زاخارييفا اليوم الأحد، التطورات الإقليمية، والتعاون والتنسيق فيما بينهما بما يسهم في حل الأزماتالإقليمية ويعزز الأمن والاستقرار.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن الوزيرين ناقشا تنفيذ مخرجات المباحثات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس البلغاري رومن
واتفق الوزيران على عقد اجتماع قادم في بلغاريا لمتابعة التقدم في توسعة التعاون وتنفيذ البرامج المشتركة التي سيطلقها البلدان.
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