إصابة41 شخصا في انفجار بمطعم في شمال اليابان

انفجار بمطعم فى اليابان

وكالات:

انفجر مطعم "أوميساكورا" في حي "هيراجيشي" بمحافظة "هوكايدو" شمال اليابان مساء اليوم الأحد، اسفر عن اصابة 41 شخصا على الأقل .

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نقلا عن مسؤولين بإدارة مكافحة الحرائق في

اليابان أن شخصا واحدا في حالة حرجة وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وأفاد شهود عيان بأنهم استنشقوا رائحة غاز في المنطقة

بعد الانفجار، وقالوا إن الانفجار أدى إلى تحطم زجاج النوافذ في مبان مجاورة للمطعم.وأشارت الوكالة إلى أن رجال الشرطة والإطفاء طوقوا موقع الحادث ومنعوا المارة من الاقتراب من المبنى المتضرر، محذرين من احتمال وقوع مزيد من الانفجارات. ولم يتسن تحديد سبب الانفجار.