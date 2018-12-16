إصابة41 شخصا في انفجار بمطعم في شمال اليابان

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انفجار بمطعم فى اليابانوكالات:
انفجر مطعم "أوميساكورا" في حي "هيراجيشي" بمحافظة "هوكايدو" شمال اليابان مساء اليوم الأحد، اسفر عن اصابة 41 شخصا على الأقل .
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نقلا عن مسؤولين بإدارة مكافحة الحرائق فياليابان أن شخصا واحدا في حالة حرجة وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأفاد شهود عيان بأنهم استنشقوا رائحة غاز في المنطقة
وأشارت الوكالة إلى أن رجال الشرطة والإطفاء طوقوا موقع الحادث ومنعوا المارة من الاقتراب من المبنى المتضرر، محذرين من احتمال وقوع مزيد من الانفجارات. ولم يتسن تحديد سبب الانفجار.
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