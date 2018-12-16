الإمارات ترحب بجهود المبعوث الأمريكي لعودة السلام لأفغانستان

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وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيانوكالات:
اجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد مباحثات مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاده علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين وسبلتعزيزها وتطويرها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد آل نهيان - حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - دعم
من جانبه، أشاد زلماي خليل زاده بالجهود الرائدة التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه أفغانستان والمهام الإنسانية النبيلة التي تنفذها من أجل دعم ومساعدة الشعب الأفغاني.
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