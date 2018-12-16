أبراج الرياض تتوشح بعلم الإمارات احتفالا بيومها الوطنى

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السعوديه ليندا سليم
لوحات تعبر عن ذلك الاحتفاء.
شاركت الرياض، مملكة البحرين فرحتها بالذكرى الـ47 لليوم الوطني لها ، حيث توشحت أبرز المباني والأبراج في العاصمة بألوان العلم البحريني، بواسطة إضاءةالليزر والأنوار التي تشير للون علم مملكة البحرين الحبيبة والغالية على قلب كل مواطن سعودي, كما وضعت
عدسة "واس" جالت الطرق الرئيسة في مدينة الرياض, والتقطت عدداً من المظاهر الاحتفالية بهذه المناسبة، في دلالة واضحة على عمق العلاقة الأخوية القائمة على مبدأ وحدة المصير.
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