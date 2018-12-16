“الوطني” يتمسك بعدم إخلاء أي دائرة جغرافية في 2020

قطع رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني حامد ممتاز، بعدم إخلاء أي دائرة جغرافية في انتخابات 2020م، مُشيداً بالأداء الحزبي المنظم في الجزيرة والتدابير التي وضعتها الولاية لإنجاح البناء الحزبي والاستعداد للانتخابات القادمة.

وأكد ممتاز لدى مخاطبته قيادات حزبه في مدينة مدني، يوم الأحد، بحضور د. محمد طاهر إيلا رئيس حزب المؤتمر الوطني والي الولاية، إتمام المركز بالولاية للثقل السكاني والتجربة التراكمية لإنسانها في المجال السياسي، مُستعرضاً جهود معالجة الأزمة الاقتصادية والخروج منها وتجاوزها.

وجدد حرص حزب المؤتمر الوطني على تحقيق الاستقرار السياسي في السودان، عبر برنامج وطني يتوافق عليه الجميع، والإيفاء بمطلوبات الحوار الوطني بإجازة قانون الانتخابات وترسيخ الممارسة الديمقراطية الراشدة.

من جانبه، أشاد رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية محمد طاهر إيلا، بالحضور المشرف والفاعل والعمل على تلبية تطلعات المواطنين.

وقدم إيلا شرحاً للتدابير التي وضعتها حكومة الولاية لإنجاح البناء الحزبي وفقاً لتوجيهات المركز، عبر تكوين لجان البناء الفنية والإعلامية والمالية وقيام حملات وورش لشرح الإجراءات واستنفار اللجنة المالية للأعضاء.

ونوه إلى تجارب الولاية في تكوين عدد من الجمعيات والاتحادات وفق عدالة وشفافية، دون فرض شخص ترفضه الجماهير.

وأضاف بحسب شبكة الشروق – “أن أي شخص لا تقبل به القواعد يتم استبعاده”، وأشار إلى أن البناء الحزبي هو “بروفة” حقيقية لعضوية حزب المؤتمر الوطني لاكتساح انتخابات 2020م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)