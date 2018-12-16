ولاية سنار تجيز الموازنة بزيادة حوالي مليار جنيه

أجاز مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني بولاية سنار الموازنة المالية للعام 2019م بزيادة في الموارد بلغت 30% عن العام السابق بجانب توفير فرص توظيف للخريجين وتخفيف أعباء المعيشة وعدم وجود أي زيادات أو رسوم جديدة.

وكشف د . إبراهيم محمد سليمان مدير المالية والقوى العاملة بالولاية بحسب (smc) أن الموازنة حققت ارتفاع نسبي و بلغت (3) مليار و220 ألف جنيه مقارنة عن العام السابق التي كانت (2) مليار و300 ألف جنيه ، مؤكداً أن الموازنة تعتمد على الموارد الذاتية بنسبة 55% وذلك بالتركيز على التعدين والأسواق النموذجية بجانب استثمار الأراضي وإدخالها ضمن برامج التخطيط التنموي ، مبيناً أن معدل الزيادة جاء بنسبة 71% .

وأوضح أن الموازنة تهدف إلى التقشف وتعمل لتحقيق أهداف التركيز التنموي والإصلاح الشامل فضلاً بناء وتطوير الخدمة المدنية ومحاربة الفساد ، مؤكداً عدم وجود زيادة في الرسوم والتركيز على إنتاج الصادر لتخفيف أعباء المعيشة ومجابهة التضخم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)