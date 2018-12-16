"إسرائيل": ملاسنة بين الوزراء وشجار بين الجنود

الخليج 365 | فريق التحرير

كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن "ملاسنات حادة" بين وزراء حكومة الاحتلال خلال الجلسة الأسبوعية، الأحد، وذلك تزامنًا مع الكشف عن شجار عنيف وقع بين جنود في "حرس الحدود" بالضفة الغربية، مساء السبت.

ووفق موقع "يديعوت"، فإن "الملاسنة" وقعت على خلفية مشاركة رئيس حزب "البيت اليهودي"، وزير المعارف نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء من الحزب ذاته إيليت شاكيد، في تظاهرات اليمين الاستيطاني بالضفة الغربية احتجاجًا على "عملية رام الله" الأسبوع الماضي.

وخلال النقاش، هاجمت شاكيد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير شؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس، قائلة: "توقفوا عن الكذب".

وأوضحت شاكيد أنها شاركت في التظاهرة "لأن بينيت يجب أن يشغل منصب وزير الجيش"، فردَّ عليها نتنياهو قائلاً: "اصمتي لقد سمعت تهديداتكم"، ثم تدخل بينيت قائلا: "يجب أن يكون من يشغل حقيبة وزير الجيش متفرغًا لها بشكل كامل". إثر ذلك، أصدر حزب "الليكود" الحاكم بيانًا وصف فيه سلوك بينيت وشاكيد بأنها "تهديدات صبيانية".

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عبرية مقربة من المتشددين اليهود عن تفاصيل الشجار العنيف الذي وقع جنود من "حرس الحدود"، وجنود من كتيبة "نتسيح يهودا" المكونة من جنود "متدينين" في جيش الاحتلال، خلال تظاهرة لمستوطنين قرب مستوطنة "غفعات اساف" الاستيطانية، مساء السبت.



صورة التقطها مستوطن للشجار بين الجنود



وأفاد الموقع الإلكتروني "كول حاي" -نقلاً عن شاهد عيان- أن جنديين من "نتسيح يهودا" طلبا من جنود "حرس الحدود" عدم التصدي لاعتداءات المستوطنين والابتعاد عن المكان، فانهال جنود حرس الحدود بالضرب على أحد الجنديين، فيما هرب الآخر إلى نقطة عسكرية داخل البؤرة الاستيطانية، لكن جنود "حرس الحدود" لاحقوه ثم ضربوه وأخذوا سلاحه.

وأظهر عشرات المستوطنين تعاطفًا مع جنود "نتسيح يهودا" الذين أتاحوا لهم المجال لرشق سيارات الفلسطينيين بالحجارة، علمًا أن قتلى هجوم "غفعات اساف" من هذه الكتيبة.