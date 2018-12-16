كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس البيلاروسي ينفي عقد اجتماع بعنوان استقلال الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المكتب الصحفي لرئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن الرئيس لم يعقد أي اجتماع بعنوان استقلال الجمهورية في ظل الضغط الروسي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الرئيس البيلاروسي، ناتاليا إيسمونت: "تعرفون، أن قضية استقلال بلدنا حددت منذ زمن بعيد، ولا يتم بحث هذه القضية الآن، ولم يتم عقد أي اجتماع بهذا الصدد، أنها (الحديث عن عقد الاجتماع) مجرد أحلام".

ونشرت وسائل إعلام في وقت سابق، معلومات تقول أن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو عقد اجتماعا مغلقا مع كبار المسؤولين في البلاد، لبحث قضية الضغط الروس على البلاد، وأكد المجتمعون مواجهة هذه القضية.