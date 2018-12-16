كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يدافع عن سياسة الفصل بين الأطفال وذويهم المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا عن سياسة الفصل بين الأطفال وذويهم المهاجرين المثيرة للجدل، مشددا على أن المهربين يستخدمون الأطفال.

وقال ترامب في تغريدة له على "تويتر" اليوم الأحد، "كانت سياسة الديموقراطيين بشأن فصل الأطفال على الحدود خلال إدارة أوباما أسوأ بكثير من الطريقة، التي نتعامل بها الآن".

وتابع، "تذكروا الصور عام 2014 والأطفال قابعون في أقفاص- سنوات أوباما".

وشدد "ومع ذلك، إذا لم نقم بالفصل، فسيأتي المزيد من الأشخاص. فالمهربين يستخدمون الأطفال!".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 31 أكتوبر، أن بلاده سترسل المزيد من القوات إلى الحدود الجنوبية لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.