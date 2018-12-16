كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يواصل التقدم الميداني في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووصلت قوات ألوية العمالقة، إلى أطراف مديرية حيدان، وأصبحت على مشارف وادي لبيبه، ووادي الخلب، في مقدمة الجبهة، حسب ما أورد موقع "سبتمر نت" التابع للجيش.
وقال أركان حرب ألوية العروبة العميد صالح المخلافي، إن "قوات اللواء تواصل التقدم في معركة قطع رأس الأفعى بمران، لتطهير أراضي محافظة صعدة من بقايا عصابات الإمامية التي عاثت في الأرض فساداً".ولفت إلى أن قواته استعادت الكثير من الأسلحة "المخزونة في بطون الجبال، والسوائل التي نهبتها ميليشيا الإجرام الحوثية من المؤسسات العسكرية التابعة للدولة"، منذ الانقلاب على الشرعية المعترف بها دولياً.
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