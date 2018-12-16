كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات في الفاشر والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال_دارفور، احتجاجات طلابية صباح اليوم، تندد بغلاء الأسعار. وبحسب شهود عيان، فإن طلابًا بمرحلتي الأساس والثانوي بمدينة الفاشر تظاهروا صباح اليوم بمناطق متفرقة من المدينة. وأضاف شهود العيان، أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين.

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