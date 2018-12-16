كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 دواعش في قصف للجيش العراقي شرق تكريت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مصدر عسكري، إن "ستة من عناصر داعش قتلوا عصر اليوم، بقصف مروحية عراقية على قنطرة المبدد شمال جسر الزركه، على الطريق بين تكريت وطوز خورماتو، شرقي المدينة".
وأوضح أن "عناصر داعش كانوا يحاولون إصلاح القنطرة التي تضررت بفعل السيول، والتي يستعملونها للتنقل بين جبال حمرين شمالاً، ومنطقة مطيبيجه شرقي سامراء جنوباً".
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