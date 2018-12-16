مقتل 6 دواعش في قصف للجيش العراقي شرق تكريت

قتل 6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في قصف لمروحية عراقية شرقي مدينة تكريت، شمالي بغداد، مساء اليوم الأحد، حسبما أفاد مصدر في الحشد الشعبي العراقي .

وقال مصدر عسكري، إن "ستة من عناصر داعش قتلوا عصر اليوم، بقصف مروحية عراقية على قنطرة المبدد شمال جسر الزركه، على الطريق بين تكريت وطوز خورماتو، شرقي المدينة".

وأوضح أن "عناصر داعش كانوا يحاولون إصلاح القنطرة التي تضررت بفعل السيول، والتي يستعملونها للتنقل بين جبال حمرين شمالاً، ومنطقة مطيبيجه شرقي سامراء جنوباً".