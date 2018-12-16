كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة الأسترالية: الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل "تنازل مهين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونددت زعيمة حزب العمال المعارض الرئيسي في مجلس الشيوخ، بيني وونج، بالقرار قائلةً إنه "يضع أستراليا خارج سرب المجتمع الدولي"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أعلن أمس السبت، اعتراف بلاده رسمياً "بالقدس الغربية" عاصمةً لإسرائيل، مع الاحتفاظ بسفارتها في تل أبيب.
وفي كلمة عن السياسة الخارجية ألقاها في معهد سيدني، أعلن موريسون أيضاً، التزامه بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية، بمجرد التوصل إلى حل دائم قائم على دولتين، يُنهي الصراع الدائر منذ 70 عاماً.
وأوضح رئيس الوزراء، أن أستراليا ستفتح مبدئياً مكتباً للدفاع والتجارة في القدس الغربية، بدل السفارة، في إشارة رمزية إلى التغيير في سياسة أستراليا.وأعرب موريسون عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة، إلى دفع عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، والتي قال إنها في "جمود كريه".
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