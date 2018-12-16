كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة التركية تلاحق "السترات الصفراء" في إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومسحت وزارة الداخلية هذه المحلات حسب الصحيفة للتأكد من حجم إنتاج ومبيعات السترات الصفراء، بعد الدعوات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات احتجاجية، للسترات الصفراء في تركيا.
ونفا مسؤولو وزارة الداخلية التركية، ارتفاع إنتاج أومبيعات السترات الصفراء في تركيا، في تقرير رُفع لوزير الداخلية سليمان سويلو.
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