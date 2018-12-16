كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة التركية تلاحق "السترات الصفراء" في إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الحكومة التركية مسحاً إحصائياً لمبيعات السترات الصفراء، للتأكد من مبيعاتها بالتوازي مع الاحتجاجات في فرنسا لأصحاب السترات الصفراء والدعوات لاحتجاجات مماثلة في تركيا.

وتركز المسح على منطقة محمود باشا في مدينة إسطنبول، التي تكتظ بورشات ومحلات الملابس في تركيا، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية، اليوم الأحد.

ومسحت وزارة الداخلية هذه المحلات حسب الصحيفة للتأكد من حجم إنتاج ومبيعات السترات الصفراء، بعد الدعوات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات احتجاجية، للسترات الصفراء في تركيا.