كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك الأردن يؤكد ضرورة تحريك عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود الدولية المستهدفة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن ذلك جاء خلال مباحثات الملك عبدالله الثاني، الأحد، مع الرئيس البلغاري رومن راديف، بالعاصمة عمان، والتي تناولت التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.

كما تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية، حيث لفت العاهل الأردني إلى أهمية مشاركة بلغاريا في اجتماعات العقبة.

واتفق الملك عبدالله الثاني والرئيس البلغاري على تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين لدخول الأسواق العالمية.

وبحث الجانبان سبل توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتفعيل اللجنة الأردنية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، كما تم التطرق إلى المزايا والفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الأردني، وأهمية تبادل الخبرات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والمياه والزراعة والطاقة.

وتم التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.