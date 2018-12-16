“انتفاضة” مغربية في “أجاكس”.. زياش يوقع “هايتريك” والمزراوي يسجل أيضا – فيديو

واصل الثنائي المغربي في فريق أجاكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش ونصير المزراوي، تألقه اللافت رفقة فريق العاصمة، وذلك بعد أن ساهم كلا اللاعبان في الانتصار الكبير الذي حققه الفريق، على ديغرافشاب، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم برسم منافسات الدوري الهولندي الممتاز.

ووقع حكيم زياش، في هذه المباراة أول “هايتريك” له هذا الموسم، بعد أن سجل ثلاثة أهداف في الدقائق 32، 62، و69، كما كان وراء التمريرة الحاسمة التي منحت فريقه الهدف الأول.

من جانبه، بصم الظهير الأيمن للفريق، نصير المزراوي، على أداء كبير في هذه المباراة، فوقع هدفا له في الدقيقة 25، ومنح تمريرة حاسمة لزياش.

إليكم أهداف حكيم زياش:

وهذا هو هدف المزراوي: