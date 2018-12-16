عشرات المصابين في انفجار ضخم باليابان

قالت الشرطة اليابانية إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا، اليوم الأحد، في انفجار بمطعم في سابورو، عاصمة جزيرة هوكايدو الرئيسية، شمالي البلاد.
وأشارت الشرطة إلى أن 41 شخصا أصيبوا، جراح غالبيتهم متوسطة، لكن أحدهم في حالة خطيرة، مضيفة أنهم يتلقون العلاج في المستشفيات القريبة.
ولم ترد أنباء عن سبب الانفجار الذي أدى إلى انهيار عدد من المباني. فيما أظهرت لقطات تلفزيونية النيران تلتهم المطعم.
وقالت الشرطة إنها لا تملك تفاصيل أخرى، فيما ذكرت بعض التقارير أن السبب قد يكون ناجما عن “انفجار الغاز”.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الشرطة ورجال الإطفاء يعملون للسيطرة على الموقع ويكافحون ألسنة اللهب، وحذروا من احتمال حدوث انفجار آخر.
يذكر أن معدلات الجريمة منخفضة في اليابان وليست هناك جماعات معروفة تشن أي حملات عنف ضد الدولة.
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