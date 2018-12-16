محافظ السويس يبحث تأمين احتفالات رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة -

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا للوقوف على استعدادات المحافظة لاحتفالات رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد.

حضر الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، والقيادات التنفيذية، ووجّه اللواء صقر، بتأمين كافة الكنائس، ووضع بوابات إلكترونية، والتأكيد على رؤساء الأحياء بمتابعة ومراجعة الكهرباء وخطوط الصرف الصحي مع المديريات المعنية بالمرافق الحيوية.

كما وجّه المحافظ بتنظيف المناطق المحيطة بالكنائس وتجهيز أقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة، وتفعيل دور العيادات الطبية الموجودة داخل الكنائس ومراجعة الأسواق والمخابز، وتوفير اللحوم بالمجمعات.

وفي السياق قال اللواء جاد، إن المديرية استعدت بخطة تأمين بالتنسيق مع الجيش الثالث الميداني لتأمين 13 كنيسة على مستوى أحياء السويس، مؤكدًا انتشار رجال الأمن بالطرق والكمائن والمناطق الحيوية والمنشآت والميادين العامة والكنائس.