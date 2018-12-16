- 1/2
- 2/2
اوقف الجيش الإسرائيلي اثنين من جنوده على خلفية عراك نشب بينهما وعناصر لشرطة الحدود الإسرائيلية قرب مستوطنة بين إيل في الضفة الغربية.
وذكر المكتب الإعلامي التابع للجيش الإسرائيلي أن مجموعة من نحو 50 مستوطنا نظمت الليلة الماضية مظاهرةغير مرخص بها في ضواحي رام الله ورشقت بالحجارة منازل وسيارات تابعة لفلسطينيين.
وفي ظل هذا التطور، وصل عناصر لشرطة الحدود إلى موقع الحادث وألقوا القبض على ثلاثة مستوطنين، لكن
وأكد الجيش إعفاء الموقوفين من مهامهما وتشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن الجيش وشرطة الحدود للتحقيق في ملابسات الحادث.
ونشر نشطاء صورا من موقع الشجار.
كانت هذه تفاصيل خبر شجار عنيف بين جنود إسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.