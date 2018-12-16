التعاون الإسلامي: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل غير قانوني

أكدت منظمة التعاون الإسلامي على أن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، تعد خطوةً غير قانونية وتشكل انتهاكًا لقرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛ لا سيما القرار رقم 478 الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذهالبعثات من المدينة المقدسة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي شددت على أن مدينة القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ، بموجب قرارات الشرعية
ودعت "التعاون الإسلامي" أستراليا إلى مراجعة قرارها واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي يأتي في مقدّمتها الاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
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