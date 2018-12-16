الميرغني يشدد على تنفيذ الاتفاقيات مع مصر

شدد مساعد أول رئيس الجمهورية محمد الحسن الميرغني، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع مصر في مختلف المجالات، خاصة المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها، خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين.

وأكد لدى لقائه بالقصر الجمهوري يوم الأحد، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان حسام عيسى، أزلية واستراتيجية العلاقات السودانية المصرية .

وأوضح السفير المصري أن اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين، وسير تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيسي البلدين، خاصة مشروعات الربط الشبكي الكهربائي والسكة الحديد والتعليم والصحة والصناعات المختلفة.

وقال عيسى بحسب شبكة الشروق – إن اللقاء أمّن على تعزيز العلاقات الثنائية والمضي بها قدماً بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وفق توجيهات رئيسي البلدين، وصولاً إلى مرحلة التكامل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)