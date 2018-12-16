قيادي بالوطني: جهات تحاول إطلاق الشائعات لإثارة الأزمات

إتهم القيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين جهات لم يسمها بإستغلال وسائل التواصل الإجتماعي بصورة سلبية لأغراض سياسية لإثارة الأزمات والفتن.
وأكد الأمين علي أهمية دور الأجهزة الرسمية في إيجاد وسائل لمحاربة الشائعات حتي لا تؤثر في بنية وتماسك المجتمع، منوهاً إلي ضرورة محاسبة مطلقيها ومروجيها ، مشيراً إلي أن بعض الشائعات تختّص بالقضايا الخدمية والإقتصادية التي تهم المواطنين والهدف منها الإثارة والفتنة لزعزعة أمن وإستقرار البلاد.
ودعا الحسن بحسب (smc) المواطنين تحري الصدق في المعلومات التي تصل إليهم عبر وسائل التواصل والتأكد منها قبل تصديقها وتداولها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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