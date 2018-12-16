ضبط سمسم تالف بالخياري بولاية القضارف

تمكنت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس بولاية القضارف، من ضبط كميات كبيرة من محصول السمسم التالف حوالى 800 جوال، وذلك عند محاولة المتهمين تهريبها عبر معبر الخياري بمنطقة الفاو.

والكميات التي تم ضبطها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الإنساني ولا الحيواني، وقد تمت إبادة المعروضات عقب استيفاء الإجراءات القانونية كافة بما فيها تقديم المتهمين للمحاكمة.

وقالت والي القضارف بالإنابة عواطف الجعلي، إن الكميات المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي ولا الحيواني، وهي مهدد من مهددات الاقتصاد الوطني، داعية الجهات ذات الصلة لإحكام عملية الرقابة والتنسيق، داعية ضعاف النفوس من المتاجرين بصحة المواطنين التخلي عن الغش والتلاعب بصحة المواطن.

من جانبه، أكد عثمان حمدي مدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس بولاية القضارف بحسب شبكة الشروق – حرصهم على صحة المواطن وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكداً استمرارهم في رقابة كل المنتجات الزراعية الواردة والصادرة من ولاية القضارف لخصوصية الولاية الاقتصادية، والسمعة العالمية الطيبة لمنتجات الولاية الزراعية الحيوانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)