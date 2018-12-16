الخرطوم تستعد للاحتفال بذكرى إعلان الاستقلال

تستعد البلاد للاحتفال بالذكرى الـ63 لاستقلال السودان مطلع يناير المقبل، بينما أطلعت هيئة قيادة مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، برئاسة رئيس المجلس صديق الشيخ، على الترتيبات النهائية للاحتفال بذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان في 19 ديسمبر الجاري.

وقالت نائب رئيس المجلس د. نجاة كرداوي، إن احتفال هذا العام يأتي تماشياً مع سياسات الدولة الكلية لتقليل الصرف، موضحة أن الاحتقال سيقتصر داخل قبة البرلمان، ولا يشتمل على أية مراسم احتفالية والاكتفاء بعقد جلسة بحضور نواب المجلس وعدد من القيادات السياسية والفنية والشباب والمرأة تقدم فيها محاضرة عن معاني الاستقلال.

وأشارت بحسب شبكة الشروق – إلى أن الجلسة سيشهدها ويخاطبها صباح الأربعاء المقبل، نائب رئيس الجمهورية عثمان يوسف كبر، ووالي ولاية الخرطوم هاشم عثمان الحسين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)