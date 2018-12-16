جرد حساب رئيس الوزراء بعد (90) يوماً.. معتز موسى الواقع والوعد

مضت (90) يوماً منذ أن أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في الخامس عشر من سبتمبر 2018، عن تَعيين معتز موسى رئيساً لمجلس الوزراء ومن ثَم أتبع ذلك بتكليفه بحقيبة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

معاش الناس

وانخرط موسى طيلة هذه الفترة في القضايا الاقتصادية بكلياتها، وقد بدا ذلك جلياً منذ أول خطاباته عقب تسميته في المنصب، حيث ركّز خَطابه المُوجّه للعاملين في مجلس الوزراء عقب أدائه صلاة الظهر على الأوضاع الاقتصادية ومعاش الناس.

وبعد جلوسه على كرسي وزارة المالية، وجد موسى نفسه مُحاطاً بالمشاكل الاقتصادية التي شَرَعَ في وضع الخُطط لتجاوزها، إلى أن خرج على الشارع بحزمة من الإجراءات الاقتصادية التي استهدفت قطاعيْ الصادر والوارد، فَضْلاً عن الشروع في تنفيذ سياسات للوصول إلى سعر صرف مستقر.

خطاب البرلمان

ولإعطاء توضيحات بشأن خُططه لتجاوز أزمة الاقتصاد، قدَّم رئيس الوزراء خطابه الأول في البرلمان بعد أيّامٍ من تعيينه، واحتوى على تفاصيل دقيقة حول الأوضاع الاقتصادية الآنية والمشاكل التي تعترض طريق السِّياسات الاقتصادية الجديدة. وعقد موسى جلسة مُكاشفة أُخرى في ذات اليوم مع رجال الأعمال من مُصدِّرين ومُستوردين، ووضع فيها مُحدِّدات العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص مع تبيان لمطلوبات الحكومة من القطاع الخاص.

الصكوك الذهبية

بعدها شَهِدَ تدشين الصكوك الذهبية من قِبل الشركة السودانية للأوراق المالية وبنك السودان والتي جاءت باسم (بريق).

ووجد النشاط المُكثّف الذي يقوم به موسى في القطاع الاقتصادي استحساناً من الجهات الاقتصادية في قطاعاتها كَافّة.

الصدمة!!

منتصف سبتمبر، أعلن عن برنامج إصلاح اقتصادي أطلق عليه “الصدمة” لمُعالجة الاختلالات في التضخم وسعر الصرف ومُعالجة واستدامة فك الاختناقات الهيكلية والتّشوُّهات التي لَحِقَت بالقطاع الاقتصادي، وخاطب موسى وقتها، العاملين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مُحدِّداً (400) يوم و(3) آلاف ساعة عمل حتى نهاية فترة الاستحقاق الدستوري في 2020م.

مُعالجة أزمة السيولة خلال 10 أسابيع

في الثامن عشر من سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء، عن مُعالجة مُشكلة السُّيولة في غضون 7 إلى 10 أسابيع. وقال موسى في زيارته لمقر المركزي السوداني، إنّ البنك مُلتزمٌ بسياسات عادلة ومُنصفة للذهب وشرائه بالسِّعر الحُر من خلال آليات ومَحفظة بُنُوك أو شهادات وصكوك بهوامش أرباح مُجزية للغاية تُرضي المُعدِّنين.

وأضاف موسى، الذي يتولى أيضاً حقيبة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أنّ البنك المركزي إذا استطاع أن يشتري ذهباً بقيمة 5 مليارات دولار سوف يسد الفجوة الموجودة حالياً في النقد الأجنبي، مُشيراً إلى أنّ تجربة البنك السابقة عقب انفصال الجنوب عام 2011 وقيامه بشراء ذهب في ذلك الوقت بما يُعادل ملياري دولار، سَاهَم بصُوُرةٍ كبيرةٍ في توفير النقد الأجنبي وحَلّ الضائقة التي مَرّت بها البلاد بعد انفصال الجنوب.

وكانت الحكومة السودانية، قد نفّذت مطلع فبراير الماضي إجراءات غير مُعلنة بتحجيم السُّيولة لدى المُواطنين.

غَرِّد كأنك معتز_موسى

في أكتوبر 2018 تحت هاشتاق “غَرِّد كأنك معتز _ موسى”، انطلقت حملة إسفيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل نقداً “لطيفاً” للتغريدات التي ظلّ يطلقها رئيس الوزاء وزير المالية معتز موسى، عبر حسابه بموقع التدوينات المُصغّرة “تويتر”.

وأنشأ موسى، حساباً على “تويتر” بعد أيّامٍ قليلةٍ من تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء القومي، في خطوة كانت الأولى لمسؤول سُوداني رفيعٍ، وذلك لتعزيز تواصله مع الشارع والمُجتمع السوداني.

وترى الحملة الإسفيرية التي تلقى رواجاً، أن تغريدات موسى، غلبت عليها لغة التفاؤل، رغم الأزمات التي يَعيشها السُّودان، خَاصّةً الوضع الاقتصادي.

ووجدت الحملة مُعارضة من آخرين، بحكم أنّ رئيس الوزراء يقوم بجهدٍ مُقدّرٍ في حَلّ الضائقة الاقتصادية، ويعمل على بَثّ الأخبار وتمليك المَعلومات للسُّودانيين عبر حسابه في “تويتر”.

آلية (صُنّاع السوق) لتحديد صرف الجنيه

في السابع من أكتوبر بدأت آلية (صُنّاع السوق) في تحديد سعر صرف الدولار مُقابل الجنيه السوداني للوصول إلى سعر واقعي يُطبّق على جميع الصادرات وتحويلات المُغتربين، في إجراءات لضمان انسياب التحويلات من السُّوق المُوازية للنظام المصرفي.

وبدأت في أولى تعاملاتها بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بـ47.5 جنيه لسعر الشراء على أن يكون البيع بنسبة زيادة 0.5% على سعر الشراء.

إعفاء مسؤولين كبار

أعفى رئيس مجلس الوزراء معتز موسى بشكلٍ مُفاجئٍ ثلاثة من كبار المسؤولين، اثنان منهم تقلَّدَا مناصب رفيعة بوزارة النفط، بجانب النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، في ظل تفاقم أزمة الوقود التي تَشهدها جميع ولايات البلاد.

فك احتكار صادر الذهب

في 3 ديسمبر قال رئيس الوزراء معتز موسى، إنّ السودان قرّر السماح لشركات القطاع الخاص المحلية بتصدير الذهب، مُخفِّفاً من صلاحيات البنك المركزي على صادرات المعدن الأصفر النفيس، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لدعم اقتصاد البلاد.

دعم الأدوية بأكثر من (5) مليارات جنيه

في العاشر من ديسمبر، أعلن رئيس الوزراء، وزير المالية معتز موسى، عن استمرار الحكومة في دعم الأدوية في المُوازنة الجديدة بأكثر من (5) مليارات جنيه حتى لا تحدث أية زيادة في الأسعار.

وأعلن الصندوق القومي للإمدادات الطبية، استئناف شركات الأدوية التعامل معها بعد تخصيص بنك السودان مبلغ 10 ملايين يورو للأدوية الأسبوع الماضي إنفاذاً لتوجيه رئيس الوزراء.

رئيس الوزراء يُوجِّه بنقل المُواطنين بالمركبات الحكومية

12 ديسمبر الجاري، وجّه رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، بتسخير كل عربات الترحيل والعربات المُخَصّصَة، والعربات الإدارية العاملة برئاسة الوزارات الاتحادية والولائية ووحداتها التابعة في نقل وترحيل المُواطنين خلال رحلات الذهاب للعمل وعودتهم.

ظُهُورٌ نادرٌ بـ (خطبة الجمعة)

في ظهورٍ نادرٍ عقب صلاة الجمعة أول أمس في مسجد بضاحية الرياض شرقي الخرطوم، وقف رئيس الوزراء، وزير المالية، معتز موسى مُخاطباً المصلين بعد أداء صلاة الجمعة، ودعا في كلمته المُواطنين لرقابة شعبية على المخابز، وقال: إذا تولّت الدولة الرقابة على المخابز بعربات و(6) آلاف جندي ووقود يصرف على العربات، بجانب مرتبات من يقومون بمُراقبة المخابز، ستصبح الرغيفة بخمسة جنيهات..!!

تقرير : بهاء الدين عيسى

الخرطوم (صحيفة التيار )