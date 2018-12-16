تمديد عمل لجنة الرقابة على المؤسسات والشركات

أصدر وزير العدل د. محمد أحمد سالم، قراراً بتمديد فترة اللجنة العليا المشتركة، للقيام بحملة رقابية وتفتيشية عاجلة على المؤسسات والشركات لمدة ثلاثة أشهر، بينما أكدت الوزارة أهمية نشر الثقافة القانونية وعكس القوانين عبر وسائل الإعلام لتنوير المواطن.

ويحمل قرار تمديد فترة اللجنة العليا المشتركة للقيام بحملة رقابية وتفتيشية عاجلة على المؤسسات والشركات الرقم (80)، وكان وزير العدل قد أصدر في وقت سابق قراراً بالرقم (50) لسنة 2018 بتشكيل اللجنة.

من جهة أخرى، أكد وزير الدولة بوزارة العدل د. محمود أبكر دقدق، أهمية نشر الثقافة القانونية وعكس القوانين عبر وسائل الإعلام لتنوير المواطن.

وشدد خلال كلمته في الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة التدريب بوزارة العدل، يوم الأحد، بعنوان (التمويل المصرفي وفض المنازعات المصرفية)، على ضرورة التدريب وتعزيز القدرات في جميع مراحل الحياة ودوره في تطوير الأداء، مشيراً إلى أن التدريب وبناء القدرات من أولويات الوزارة.

وقال بحسب شبكة الشروق – إن الوزارة تعمل على التواصل والتنسيق لبحث فرص التدريب داخلياً وخارجياً.

من جانبها، أوضحت مدير إدارة التدريب هويدا عوض الكريم، أن الإدارة نظمت العديد من البرامج التدريبية وقدمت عدداً من البرامج، مبينة أن التدريب يسير وفقاً لقانون تنظيم وزارة العدل.

وشارك في الورشة ممثلون للإدارات القانونية ببنك السودان وبنك الخليج وبنك النيلين والصندوق القومي لرعاية الطلاب والجهات ذات الصلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)