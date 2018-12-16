الأمن يضبط (52) برميلاً من الوقود مهربة بالجزيرة

تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمحلية الحصاحيصا من القبض على إثنين عربة دفار تحمل 52 برميل بنزين وعدد (9) جركانات كبيرة الحجم مهربة لبيعها في السوق الأسود .

وقال الملازم أول عبدالله البشير الذي قام بضبط الوقود المهرب إن جهاز الأمن سيظل عيناً ساهرة للمحافظة على اقتصاد ومكتسبات الوطن مؤكداً أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني سيظل حامياً للبلاد من أعداء الوطن .

فيما أمتدح معتمد محلية الحصاحيصا اللواء ركن النعيم خضر مرسال بحسب وكالة السودان للأنباء الدور الكبير والفاعل لجهاز الأمن والمخابرات الذي يقف بقوة ضد أعداء الوطن والمخربين وظل مرابطاً لحماية الوطن ومقدراته وممتلكات المواطن وسلامته.

ودعا إلى وحدة الصف والعمل معاً من أجل محاربة المتربصين بأمن واقتصاد السودان وأن هناك تحديات كبيرة تواجه البلاد في ظل استهداف اقتصادها واستقرارها مؤكداً على تقديم المتهمين إلى محاكمة فورية ورادعة حتى تكون عبرة للمجرمين و أعداء الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)