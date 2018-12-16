“آلية صناع السوق” تشرع في تقييم عملها

شرعت آلية تحديد سعر الصرف ” صناع السوق” في تقييم عمل الآلية منذ إعلان تكوينها ، في وقت رفضت فيه أي اتهامات بشأن تأثيرها علي سعر الصرف و ارتفاعه.

وقالت مصادر بالآلية بحسب (smc) إن الآلية ليست لها علاقة بتدهور سعر الصرف خاصة وأنها معلنة فقط لسعر الصرف لزيادته أو نقصانه ووضع قيمة محفزة لشراء العملات الأجنبية من أجل إنعاش السوق، مبينة إن الآلية عقدت عدة اجتماعات مع عدد من الجهات من بينها بنك السودان من أجل الوقوف علي نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى إن التقييم شارف على الانتهاء وكشفت عن صدور منشور عقب التقييم يحتوي على نتائج التقييم وعدد من القرارات، فضلاً عن إعلان حوافز للمغتربين والمصدرين وفق سعر محدد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)