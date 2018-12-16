كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلبوسي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفاد موقع "السومرية نيوز" العراقي، أنه "من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، وعددا من الأمراء والمسؤولين هناك؛ لبحث سبل التعاون، والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة الأوضاع في المنطقة".
وكان الحلبوسي قد أجرى أولى جولاته الإقليمية بعد تسمله منصبه رئيسا للبرلمان قبل نحو شهرين، حيث زار عددا من الدول بينها تركيا ومصر والإمارات والكويت.
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