الحلبوسي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

وأفاد موقع "السومرية نيوز" العراقي، أنه "من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، وعددا من الأمراء والمسؤولين هناك؛ لبحث سبل التعاون، والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة الأوضاع في المنطقة".

وكان الحلبوسي قد أجرى أولى جولاته الإقليمية بعد تسمله منصبه رئيسا للبرلمان قبل نحو شهرين، حيث زار عددا من الدول بينها تركيا ومصر والإمارات والكويت.