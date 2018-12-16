كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان النمساوي يوافق على تعديل قانون "الرموز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق برلمان النمسا على تعديل "قانون الرموز"، الذي يمنع استخدام شعارات ورموز المجموعات والمنظمات المتطرفة. واعتمد البرلمان مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء، يحظر مستقبلاً استخدام شعارات ورموز الإسلام السياسي، ومنها تنظيم الإخوان المسلمين. وأكد وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل، أن القانون يستهدف مجموعات تطور أنشطةً على أراضي النمسا ضد الحقوق الأساسية وسيادة القانون، موضحاً أن خبراء متخصصين فى حماية الدستور يضعون حالياً قائمةً بالشعارات والرموز المحظورة طبقاً للقانون الجديد، قبل أن يدخل إلى حيز التنفيذ في مطلع مارس المقبل. وحظي القانون بموافقة البرلمان بدعم من أصوات حزب الشعب المحافظ الحاكم، وشريكه الائتلافي حزب الحرية، فيما طالبت أحزاب المعارضة بضم شعارات الجماعات اليمينية المتطرفة إلى قائمة الرموز الجديدة المحظورة في القانون، المعمول به في النمسا منذ 2014، والذي يحظر شعارات تنظيمي القاعدة وداعش.

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