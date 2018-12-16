كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال يضرب أستراليا بقوة 6.1 ريختر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن وقوع زلزال قوي بلغت شدته 6.1 بمقياس ريختر.
وقالت الهيئة، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع على بعد حوالي ألف كيلومتر إلى الشمال والشمال الغربي من مدينة بيرث الاسترالية.
وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 33 كيلومترا.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي أعلنت، اليوم الجمعة، عن زلازل بغلت قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر، ضرب منطقة جايلوا في إندونيسيا.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي أعلنت، اليوم الجمعة، عن زلازل بغلت قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر، ضرب منطقة جايلوا في إندونيسيا.
شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب أستراليا بقوة 6.1 ريختر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .