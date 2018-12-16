كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال يضرب أستراليا بقوة 6.1 ريختر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت الهيئة، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع على بعد حوالي ألف كيلومتر إلى الشمال والشمال الغربي من مدينة بيرث الاسترالية.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 33 كيلومترا.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي أعلنت، اليوم الجمعة، عن زلازل بغلت قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر، ضرب منطقة جايلوا في إندونيسيا.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي أعلنت، اليوم الجمعة، عن زلازل بغلت قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر، ضرب منطقة جايلوا في إندونيسيا.