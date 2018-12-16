كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 40 شخص في انفجار مطعم باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة اليابانية عن إصابة أكثر من 40 شخصا، اليوم الأحد، في حادث انفجار مطعم في شمال اليابان.

ووقع الانفجار فى سابورو، عاصمة جزيرة هوكايدو الرئيسية، والواقعة بشمال اليابان، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وقالت الشرطة إن 41 شخصا تعرضوا لإصابات طفيفة، بينما كان أحدهم في حالة خطيرة، ويجري علاجهم في المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

ومازال سبب الانفجار قيد التحقيق، وأظهرت لقطات تلفزيونية المطعم وألسنة اللهب تشتعل فيه.

وقالت الشرطة إنه ليس لديها تفاصيل إضافية حتى الآن عن الحادث.