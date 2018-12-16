كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الإيرانية تؤكد وفاة ناشط بعد إضراب عن الطعام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، أن السلطات الإيرانية أكدت وفاة ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي مسجون بتهم أمنية، وذلك بعد أن قالت جماعات غربية معنية بحقوق الإنسان إنه توفي بعد إضراب عن الطعام لمدة 60 يوماً في السجن.

وقال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره الولايات المتحدة على موقعه الإلكتروني: "توفي السجين السياسي وحید صیادی نصیری، المضرب عن الطعام منذ 13 أكتوبر 2018 للاحتجاج على حرمانه من حقه في الاستعانة بمحامٍ، وظروف السجن غير الإنسانية، في مستشفى الشهيد بهشتي في قم".

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن مصدر أنن نصيري تعرض للسجن مرتين بسبب التخطيط لأعمال تخريب، وتفجير.

وقال المصدر إن نصيري نُقل إلى المستشفى أين توفي بسبب مرض في الكبد يوم 12 ديسمبر، دون الإشارة للإضراب عن الطعام.

وقال مهدي كاهي المدعي العام في مدينة قم في وقت سابق، إن نصيري كان يقضي حكماً بالسجن بتهمة "إهانة المقدسات الإسلامية" على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما أصيب بالمرض، ونُقل إلى المستشفى الذي توفي فيه.