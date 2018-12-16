كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الإيرانية تؤكد وفاة ناشط بعد إضراب عن الطعام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن مصدر أنن نصيري تعرض للسجن مرتين بسبب التخطيط لأعمال تخريب، وتفجير.
وقال المصدر إن نصيري نُقل إلى المستشفى أين توفي بسبب مرض في الكبد يوم 12 ديسمبر، دون الإشارة للإضراب عن الطعام.
وقال مهدي كاهي المدعي العام في مدينة قم في وقت سابق، إن نصيري كان يقضي حكماً بالسجن بتهمة "إهانة المقدسات الإسلامية" على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما أصيب بالمرض، ونُقل إلى المستشفى الذي توفي فيه.
ولم يُشر إلى الإضراب عن الطعام.
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