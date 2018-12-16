كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مظاهرات واحتجاجات بولاية شمال دارفور الفاشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرجت مظاهرات واحتجاجات من كل حدب وصوب بولاية شمال دارفور يقودها الآلاف من الشباب في اوج الغضب من الأوضاع المعيشية البالغة الصعوبة التي يرزخون تحت وطأتها. وأطلق المتظاهرون هتافات مناوئة للحكومة السودانية مطالبين بتغييرها.

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